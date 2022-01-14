Саратовскому чиновнику Максиму Сиденко предложили пойти в дворники

Максим Сиденко

На заседании 14 января комиссии областной думы по вопросу содержания улично-дорожной сети Саратова в зимний период депутаты предложили обратиться к мэру Саратова, чтобы рассмотреть вопрос о профессиональной пригодности председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Максима Сиденко.

- Если дорожный комитет администрации как-то справляется, отрабатывают хотя бы на «тройку», то комитет по ЖКХ вообще провалил работу. Я был в поселках Саратова, присоединенных, там тропы в сугробах. Депутатов председатель комитета Сиденко сегодня проигнорировал, потому что нечего сказать, с работой не справляется, - заявил депутат Вадим Рогожин. Ему не понравилось, что Максим Сиденко не пришел на заседание комиссии, которое он инициировал.

Депутат предложил письменно обратиться к мэру, чтобы он рассмотрел вопрос о соответствии Сиденко занимаемой должности.

- Его тасуют по разным должностям, если он не справляется, то зачем его переставлять с места на место. Пусть дворником поработает, начнет с начала свою карьеру, - негодовал Рогожин.

Депутат Юлия Литневская предложила пока ограничится устным обращением, не посылать сразу «черную метку» от депутатов.

Присутствовавший на заседании зампред городского комитета дорожного хозяйства Артем Райков пообещал, что все передаст коллеге Сиденко, а также заверил, что если он не появился в думе, значит действительно был очень занят.

Рогожин тем не менее пообещал лично передать мэру свои претензии по поводу работы Сиденко.

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