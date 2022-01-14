В Саратовской области построят и отремонтируют 14 объектов водоснабжения

В этом году в Саратовской области построят и реконструируют 14 объектов водоснабжения. О реализации федерального проекта «Чистая вода» пишет в своём Telegram-канале председатель саратовского правительства Роман Бусаргин.

Восемь из них находятся в Энгельсском районе. Очистительные станции построят в сёлах: Березовка, Новая Терновка, Степное и Красноармейское Терновского МО, селе Титоренко и поселке Прилужный Безымянского МО, селах Подстепное и Ленинское Красноярского МО.

В Петровском районе построят две станции обезжелезивания: на Механизаторской в посёлке Пригородный и на Баукова в райцентре. Питьевую воду также подведут в село Подсосенки и Натальино Натальинского МО в Балаковском районе.

- Еще три объекта будут реконструированы. Ремонта ожидают системы водоснабжения в поселке Северный Хвалынского района, села Чернава Ивантеевского района, сети питьевого водопровода в селе Новоантоновка Советского района. Работы на последнем объекте будут проведены в 2022-2023 годах в два этапа, - пишет глава регионального кабмина.

Всего на перечисленные цели потратят 402,5 миллионов рублей из федеральной программы, нацпроекта «Жилье и городская среда», федерального и областного бюджетов.

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