НКО Саратовской области получили 43 миллиона рублей из Фонда президентских грантов

21 проект из Саратовской области выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. Это был первый такой конкурс в этом году.
Некоммерческие организации региона получат более 43 миллионов рублей. Наиболее крупные из них:
«Благотворительный автобус: комплексная мобильная помощь» (4,5 млн. рублей),
«Сдать кровь ближе, чем кажется» (2,9 млн. рублей),
создание центра социально-коммуникативного развития «Яркие дети» (2,7 млн. рублей),
региональное молодежное медиа-комьюнити «Горизонталь» (2,7 млн. рублей).
На этот раз гранты выиграли в том числе и районные проекты. Среди них направленные на соцподдержку, развитие туризма и краеведения. Например, соцбригада для помощи семьям в сёлах, благоустройство в саду-парке у храма Архангела Михаила в селе Лох, а также «Проект Укек: популярно об археологии» и энгельсский «Спорт – в каждое село».
С полным списком победителей можно ознакомиться тут.
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