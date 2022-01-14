НКО Саратовской области получили 43 миллиона рублей из Фонда президентских грантов

21 проект из Саратовской области выиграл в конкурсе Фонда президентских грантов. Это был первый такой конкурс в этом году.

Некоммерческие организации региона получат более 43 миллионов рублей. Наиболее крупные из них:

«Благотворительный автобус: комплексная мобильная помощь» (4,5 млн. рублей),

«Сдать кровь ближе, чем кажется» (2,9 млн. рублей),

создание центра социально-коммуникативного развития «Яркие дети» (2,7 млн. рублей),

региональное молодежное медиа-комьюнити «Горизонталь» (2,7 млн. рублей).

На этот раз гранты выиграли в том числе и районные проекты. Среди них направленные на соцподдержку, развитие туризма и краеведения. Например, соцбригада для помощи семьям в сёлах, благоустройство в саду-парке у храма Архангела Михаила в селе Лох, а также «Проект Укек: популярно об археологии» и энгельсский «Спорт – в каждое село».

С полным списком победителей можно ознакомиться тут.

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