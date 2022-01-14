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Общество14 января 2022 7:21

Завтра жителей Саратова ждут на ярмарке на Театральной площади

Горожане смогут приобрести качественную продукцию от местных производителей
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Завтра, 15 января, саратовцев ждут на ярмарке «выходного дня». Об этом напомнили в городской администрации.

С 8 утра до 16 часов дня можно будет закупиться у местных производителей. Лотки будут стоять на Театральной площади.

В продаже продукция местных фермеров и региональных предприятий.

В мэрии напомнили, как намедни указом главы Саратова Михаила Исаева ярмарки на Театральной площади продлили до 30 апреля.

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