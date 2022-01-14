В Саратовской области продолжается снегопад

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 14 января. Обещают много снега.

В области облачно с прояснениями. Мокрый снег, местами сильный, метель. Ветер веет с юго-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 м/с. Термометры в течение дня покажут от 9 до 14 градусов ниже нуля, местами в Левобережье – 10-15. В некоторых районах туман. Гололёд, на дорогах снежные заносы.

Ночью порывы ветра местами усилятся до 23 метров в секунду. Температура воздуха будет изменяться в диапазоне от 3 до 8 градусов холода, в Левобережье – до -13°С.

В Саратове сейчас -15°С. К 10 утра станет теплее на пару градусов, а днём обещают -6°С. Ночью шкала градусника поднимется до отметки в 1 градус выше нуля. Ветер юго-западный – от 5 до 7 метров в секунду, порывы – до 12 м/с. Пасмурно, снежно.

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