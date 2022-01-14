В декабре 2021 года главными проблемами для жителей Саратова стали гололед и коронавирус. Центр управления регионом рассказал о самых популярных жалобах.
Всего за декабрь в ЦУР обработали 11 102 сообщения в соцсетях и на «Госуслугах». Это в два с половиной раза больше, чем в январе прошлого года.
4 457 сообщений за декабрь были посвящены коронавирусу. Жители интересовались получением QR-кода, сертификатами о вакцинации, а также ПЦР-тестами.
По проблеме благоустройства поступили 989 сообщений. Люди жаловались на скользкие тротуары и спрашивали о новогодних украшениях. 976 сообщений были посвящены неубранным дорогам и посыпке тротуаров реагентом.
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