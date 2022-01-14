В трех районах Саратовской области объявлен карантин по бешенству. Также с 12 января в селе Скат Новобурасского района отменили карантин по бешенству, об этом сообщает Управление ветеринарии регионального правительства.

Очаги бешенства выявлены в селе Розовое, Советского района; в селе Алмазово, Энгельсского района и в поселке Белоярский, Новобурасского района.

Также неблагополучными по бешенству остаются города Калининск и Балашов, а также село Рассказань, Балашовского района; село Сластуха, Екатериновского района; поселок Темп, Ртищевского района; село Анастасьино, Калининского района

Во время карантина запрещено проведение ярмарок и выставок животных, а также отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

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