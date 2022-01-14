В Ленинском районе женщина и ребенок пострадали в ДТП

Фото: Госавтоинспекция Саратов

Вчера, 13 января, в Ленинском районе Саратова женщина и ребенок пострадали в ДТП, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 9:30 возле дома № 35 по проспекту Строителей. Chevrolet, который вел 44-летний мужчина, столкнулся «Ладой Калина», которую вел 39-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 46-летняя пассажирка и 12-летний мальчик из отечественного автомобиля. Им назначено амбулаторное лечение.

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