На 14 января в Саратовской области коронавирусом заразились еще 205 человек. Всего в регионе зарегистрировано уже 135 783 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 125 154 человек, за сутки — 105. В стационарах региона остаются 1 074 человек, на амбулаторном лечении еще 4 545.

В Саратове прибавилось 78 случаев, в Энгельсском районе — 49, в Балаковском заразились еще 25 человек, в Балашовском — 22.

Возрастной состав заболевших следующий

- до 6 лет – 7;

- 7-14 лет – 2;

- 15-17 лет – 2;

- 18-29 лет – 31;

- 30-49 лет – 68;

- 50-64 лет – 51;

- 65 и старше – 44.

С пневмонией поступили 45 пациентов, с признаками ОРВИ — 158, двое переносят болезнь без симптомов.

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