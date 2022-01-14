Уборка снега

Сегодня ночью, 14 января, в Саратове эвакуировали мешающие снегоуборочной технике машины, об этом сообщает городская администрация.

Всего улицы Саратова убирали 353 спецмашины. Сотрудники ГИБДД также эвакуировали автомобили, мешающие уборке снега.

Эвакуация мешающих автомобилей будет продолжаться, пока «производится комплексная уборка снега».

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