В Саратове сугробы и заносы на путях остановили три трамвайных маршрута

Сегодня, 14 января, в Саратове стоят трамваи. Об этом сообщили в мэрии.

- По состоянию на 7.30 все автобусы и троллейбусы курсируют по своим маршрутам в штатном режиме. Что касается трамваев, то временно не ходят маршруты 2, 5, 7. Работы по расчистке путей и освобождению их от нависших под тяжестью снега веток продолжаются, - пишут чиновники.

Водителям пришлось снизить скорость, а ширина дорог значительно уменьшилась, что привело к увеличению интервалов движения общественного транспорта. Тем не менее, в мэрии саратовцев просят отказаться от поездок на личных авто.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.