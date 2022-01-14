В Саратове сломавшийся трамвай заблокировал движение семи маршрутов электротранспорта

Трамвай перекрыл движение в центре Саратова

В Саратове на перекрестке Рахова и Советской 14 января сломался трамвай. Очевидцы сообщили «КП-Саратов», что вагон «Татра», двигавшийся в сторону Мирного переулка, не может уехать с перекрестка и заблокировала движение сразу для нескольких маршрутов электротранспорта.

Кроме трамваев маршрута №3, № 11, №10 и №9, не могут проехать по этому участку также троллейбусы трех маршрутов - № 16, №2, №2а.

Ранним утром на этом же перекрестке уже ломался трамвай, его транспортировали в депо.

Напомним, как ранее сообщали в мэрии, на 7:30 было приостановлено движение только трёх трамвайных маршрутов – №№2, 5 и 7.

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