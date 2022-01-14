Бусаргин: Ночью снег в Саратовской области расчищали 952 машины спецтехники, вывозили - 200

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Вторую ночь подряд в Саратовской области круглосуточно устраняют последствия сильного снегопада, который продолжался почти двое суток.

Минувшей ночью во всех районах области на очистке улиц и дорог от снега работали 952 единицы специализированной техники, еще 200 грузовиков были привлечены от дорожных служб региона и переведены на вывоз снега.

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- Несмотря на все сложности профильные структуры и дорожные службы продолжат работы в круглосуточном режиме, поскольку ситуация остается напряженной. Прошу жителей отнестись с пониманием к проведению работ, по возможности отложите поездки на личном транспорте, обязательно убедитесь, что ваши автомобили не помешают снегоуборочной технике, - заявил в своем телеграм-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

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В Саратове были организованы работы по вывозу снега на улицах Волжская, Радищева, набережная Космонавтов, пл. Чернышевского, Московская, путепровод Тульский, Орджоникидзе, Авиастроителей, Энтузиастов, Мичурина, Ильинская площадь, 2я Садовая, пл. Ленина, путепровод 3-я Дачная, Чкалова, Чапаева, Б. Казачья, Привокзальная площадь, проспект Кирова, М. Горького, Менякина, а также по региональным маршрутам на территории Саратова: Большая Горная, Чернышевского, проспект Строителей, проспект 50 лет Октября. На территории Энгельса – улицы Ф. Энгельса, Волоха, Маяковского, Советская. Балаково – улица Трнавская.

На расчистку тротуаров привлечено порядка 100 единиц техники по региону.