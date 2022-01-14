Школы Саратова возвращаются к работе после обследования на предмет взрывных устройств

Обследование всех зданий 118 школ в Саратове завершено минувшей ночью. Об этом сообщили в мэрии Саратова.
Напомним, письма с угрозами теракта в учебных заведениях поступили в правоохранительные органы накануне. Все школы были эвакуированы, занятия были отменены.
Ночью стало ясно, что подозрительных и опасных предметов не обнаружено.
Учеба в саратовских школах сегодня возобновлена.
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