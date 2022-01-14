Три ДТП затруднили проезд из Солнечного в центр Саратова и изменили схему 53-го автобуса

Сегодня, 14 января, саратовская мэрия сообщила о том, откуда этим утром сложнее всего добраться. Напомним, из-за снегопада вчера наблюдались перебои в работе общественного и затруднения в проезде личного транспорта. Для уборки пришлось привлечь даже тяжёлую технику облспаса.

Оказалось, что сейчас тяжело выехать из посёлка Солнечный. Это связано с тем, что по маршруту транспорта произошли три ДТП: на пересечении Антонова и Бардина, Тархова и Перспективной и Черниговской с 1-м проездом Танкистов.

Из-за первой из перечисленных аварий 53-й автобусный маршрут изменил схему движения – сейчас машины объезжают ДТП по Чехова и выезжают на Лебедева-Кумача.

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