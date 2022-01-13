В Саратове четыре улицы зачищают от снега и машин

В Сартове вечером 13 января и в ночь на 14 января будут эвакуировать все автомобили с четырех улиц, которые являются одними из самыми загруженных транспортом. Делается это для уборки и вывоза снега. Об этом в своем инстаграм сообщил мэр Саратова Михаил Исаев.

На этих улицах уже введено ограничение стоянки и движения, в том числе с эвакуацией автомобилей:

- ул. Б.Казачья (от ул. Горького до ул. Чапаева);

- ул. Менякина (от ул. Муленкова до ул. Усть-Курдюмская);

- ул. 2-ая Садовая (от конечной в Смирновском ущелье до ул. Арбатская);

- ул. Черниговская (от ул. Овражная до ул. Романтиков)