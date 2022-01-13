Саратовскому предприятию, где работнику раздавило руку прессом, грозит уголовное дело

В Саратове предприятиюе, где работнику раздавило руку прессом, грозит уголовное дело. Сегодня, 13 января, региональная трудинспекция сообщила о результатах проверки.

Инцидент произошел 14 декабря 2021 на предприятии ООО «Сфера-Авиа» по ремонту и техобслуживанию летательных аппаратов. Во время работы в станке застряла деталь. 58-летний штамповщик попытался ее достать В этот момент пресс опустился и зажал рабочему правую руку.

- В больнице пострадавшему диагностировали разможжение блока пальцев правой кисти с обширными дефектами мягких тканей, травматический шок. Степень тяжести повреждений – тяжелая, - уточнили в трудинспекции.

Комиссия завершила расследование тяжелого несчастного случая, в ходе которой выяснилось, что руководство ООО «Сфера-Авиа» допустило множество нарушений в сфере охраны труда.

Комиссия возложили ответственность за несчастный случай на юридическое лицо, директора ООО «Сфера-Авиа» и мастера производственного участка предприятия. Материалы расследования переданы в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного производства.

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