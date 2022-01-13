В Саратове очевидцы запечатлели трамвай из четырех вагонов

Еще двигающиеся саратовские трамваи оттаскивают сломавшихся на маршруте собратьев депо

Пробки и заторы в Саратове связаны не только со снегопадами, неубранными отвалами снега на обочинах и большим количеством ДТП, но и с поломкой общественного транспорта, в первую очередь электрического.

В редакцию "КП-Саратов" днем 13 января автолюбитель прислал увиденный им на улице Вавилова необычный для города тип трамвая - счетверенные вагоны. Это оказались трамваи с маршрута №3, которые сломались во время рейса. Эвакуировать их прибыл не дежурный технический вагон, а другой такой же трамвай, также снятый для этого с маршрута.

Таким образом, при большом количестве людей на остановках с самого популярного маршрута в городе ушли сразу четыре вагона.

Как сообщили очевидцы, следом за этой кавалькадой проследовала еще одна поменьше, из двух вагонов-одиночек. Очередной трамвай сошел с маршрута, чтобы оттащить сломавшегося собрата в депо.

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