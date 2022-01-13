В Саратовской области из-за коронавируса и ОРВИ закрыты четыре класса, об этом сообщил Олег Костин на очередном брифинге в минздраве.

Полностью закрытых из-за коронавируса школ в регионе нет. Однако из-за ОРВИ закрыты четыре класса в двух районных школах, об этом сообщила замминистра образования области Ирины Чинаевой

- Бросать учебу тоже нельзя. Решение о переходе на дистант принимается школами в индивидуальном порядке, - заявил Олег Костин.

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