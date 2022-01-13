В больницах Саратовской области с коронавирусом лежат 20 беременных и рожениц

На сегодняшний день, 13 января, Саратовской области коронавирусом болеют 20 беременных и рожениц. Об этом в рамках очередного брифинга сообщил сегодня, 13 января, Олег Костин.

Всего за период пандемии 2 410 пациенток акушерско-гинекологического профиля заразились коронавирусом, 10 из них за поседение сутки. В стационары были направлены 1 129 женщин, 941 из них была беременная.

В стационарах остаются 20 пациенток с коронавирусом. Одна из них находится в крайне тяжелом, четыре в тяжелом, 12 – в среднетяжелом, три – в удовлетворительном состоянии. На амбулаторном лечении остаются 19 беременных, родильниц среди них нет.

Также в регионе коронавирусом заразились 11 709 детей. На сегодня в стационарах находятся 16 из них. Тяжелобольных детей в регионе нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.