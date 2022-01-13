В Вольском районе столкнулись две фуры

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 13 января, в Вольском районе Саратовской области столкнулись две фуры, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Аварий была зафиксирована в 11:55 на 139 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Камаз, за рулем которого находился 56-летний водитель, столкнулся с грузовиком DAF, которым управлял мужчина, данные которого уточняются.
В результате ДТП водителю иностранного большегруза было назначено амбулаторное лечение.
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