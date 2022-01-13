Коллектив холдинга «Волга-медиа» в День печати поздравил Николай Панков и его однопартийцы

Партийцы поздравили коллектив "Волга-Медиа"

К поздравлениям депутата присоединились его однопартийцы Андрей Еремин и Владимир Островский

Коллектив «Волга-медиа» с днем печати поздравили секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» депутат Госдумы Николай Панков, секретарь местного отделения партии Кировского района Саратова Андрей Еремин, и депутат городской думы Владимир Островский.

В редакцию с подарком приехали помощники депутатов, которые передали слова поздравлений и пожеланий.

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- Дорогие журналисты, спасибо за то, что всегда помогаете в работе. Благодаря вам, проще довести до людей важную информацию и наладить конструктивный диалог, - адресовал благодарность журналистам «Комсомолки» Николай Панков.

Поздравления принимали также сотрудники типографии, которую на сегодняшнем вручении Почетной грамоты губернатора назвали передовой по технологиям.

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