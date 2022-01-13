В Саратовской области раскрывают чуть больше половины всех преступлений, таковы данные региональной прокуратуры за 2021 год.

В 2021 году в Саратовской области зарегистрировали на 2,4 процента преступлений меньше, чем в 2020 году. Общая раскрываемость составила до 51,7 процентов.

Специалисты отметили уменьшение числа преступлений, совершенных детьми, а также преступлений против собственности, краж, грабежей и разбоев.

На 5,6 процента увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений.

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