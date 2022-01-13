Дети ходят в бассейн «Саратов» под смертельно опасными глыбами льда

Опасная крыша в Саратове

Идущие в бассейн Саратова дети подвергаются смертельной опасности из-за глыб льда, об этом сообщили жители города в социальной сети.

Как пишет житель Саратова в группе «ЧП в Саратове» ВКонтакте, над тротуаром на Чернышевской нависли огромные глыбы льда. Пост сопровожден фото, подтверждающим эти слова.

Нечищеная опасная крыша находится по адресу Чернышевского, 65. Это по пути к саратовскому бассейну.

- Дорожка, по которой сотни детей идут в бассейн «Саратов». Обойти нереально, дальше сугроб и дорога, - пишет автор поста.

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