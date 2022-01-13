«Газпром» подтвердил планы по бесплатной догазификации 5346 домов в Саратовской области

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Программу бесплатной догазификации домов в Саратовской области Радаев обсудил с представителями «Газпрома». Речь на встрече 13 января в правительстве региона шла о том, чтобы преодолеть 90% планку газификации населенных пунктов региона.

За 2022 год в области планируется газифицировать 5346 домов, это 15 тысяч жителей.

По состоянию на 1 мая 2021 года в Саратовской области газовые сети есть в 1453 населенных пунктах из 1653.

- Большие перспективы открывает программа догазификации домовладений, объявленная Президентом РФ. Она у нас стартовала прошлой весной, это позволит преодолеть планку газификации в 90%, - заявил Радаев, отметив, что с компанией налажено эффективное сотрудничество по газификации сёл.

Во встрече принял участие член Правления ПАО «Газпром» Владимир Марков, который пообещал, общими усилиями решить задачу по социальной газификации жителей региона.