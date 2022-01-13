За убившую мальчика глыбу льда пожилой саратовчанке присудили полгода ограничения свободы, об этом сегодня, 13 января, сообщили в облсуде. Женщину обвинили в причинении смерти по неосторожности.
Инцидент произошёл днем, 23 января, на улице Азина. Глыба льда упала на 10-летнего мальчика и убила его. Лед сорвался с балкона квартиры, которая принадлежит 72-летней пенсионерке.
Поскольку по закону обязанность по очистке кровли балконов возложена на собственников квартир, женщина получила полгода ограничения свободы.
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