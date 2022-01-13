На сегодня, 13 января, в Саратовской области от пневмонии страдает тысяча человек. Об этом сообщил Олег Костин на очередном брифинге.

В стационарах региона остаются 1 084 человека, у 904 из них коронавирус подтвердили лабораторно. От пневмонии страдает тысяча человек, у 839 из них оно заболевание развилось на фоне заражения коронавирусом. 328 пациентов остаются на кислородной поддержке, 129 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. Амбулаторное лечение проходят 4 334 жителя региона.

По словам Олега Костина, инфекция отступает медленнее, чем неделю назад, но заболеваемость все равно снижается.

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