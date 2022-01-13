На модернизацию здравоохранения в Саратовской области выделили два миллиарда рублей, об этом с своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Средства пойдут на строительство корпуса областной детской клинической больницы, а также трех поликлиник и шести ФАПов поселках. Рядом с новым инфекционным центром построят противотуберкулезную больницу. Проект поддержал Вячеслав Володин. В Красноармейской районной больнице обновят женскую консультацию и поликлинику.

Также планируется закупить 198 единиц современного медицинского оборудования и 16 автомобилей.

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