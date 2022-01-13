Владимир Путин наградил представителя «Боевого братства» из Саратова

Владимир Путин отметил заслуги представителя «Боевого братства» из Саратова. Вчера, 12 января, документ о награждении появился на официальном портале правовой информации.

Члена совета Саратовского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Андрей Семенов получил поощрение от главы государства.

Семенов получил грамоту «за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи».

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