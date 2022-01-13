Омикрон ждут в Саратовской области в конце января

Специалисты ждут омикрон в Саратовской области в конце января. Об этом сегодня, 13 января, на очередном брифинге сообщил Олег Костин.
Сейчас медики готовятся к столкновению с инфекцией.
- Мы ожидаем появление нового штамма в конце января - начале февраля, может чуть раньше. В Москве омикрон уже появился. Пара самолетов и он будет у нас, — заявил Олег Костин.
Костин обратил внимание на то, что дети подвержены этой разновидности инфекции.
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