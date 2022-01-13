В Саратовской области признали 13 человек жертвами пыток в тюремной больнице. Сегодня, 13 января, об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

- Сейчас подтверждены 13 потерпевших. В насильственных действиях сексуального характера обвиняют четырех осужденных. Двое сотрудников колонии обвиняются в превышении должностных полномочий, - сказал Бастрыкин.

Напомним, скандал из-аз пыток в саратовской тюремной больнице разразился 5 октября. Правозащитники, находящиеся за рубежом, опубликовали кадры, на которых заключенного насилуют черенком швабры. Позже были подтверждены и другие издевательства над заключенными в Саратовской области.

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