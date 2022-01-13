Чиновники в Саратове не торопились передавать квартиры в семи домах переселенцам из аварийного жилья. К такому выводы пришли сотрудники региональной прокуратуры.
В Ленинском районе построили семь новых многоэтажек, квартиры в которых были предназначены для горожан, выселенных из аварийных домов. Однако чиновники районной администрации вовремя не заключили соглашения с собственниками жилья и нанимателями о передаче помещений взамен аварийных.
Должностным лицам выдано предостережение. После этого была обеспечена передача квартир собственникам и нанимателям.
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