В Саратовской области стартует новый проект по ремонту 100 школ и 100 детских садов

Школы Саратовской области ждет масштабное обновление

100 школ и 100 детских садов в Саратовской области планируется отремонтировать в 2022 году. Спикер ГД Вячеслав Володин предложил новый региональный проект по ремонту образовательных организаций.

Кроме того, с 2022 по 2026 годы от Саратовской области, в рамках федеральной программы, обновят 124 здания, а 19 из них уже включены в федеральную программу на 2022 год. Эти школы будут не только капитально отремонтированы. Помимо ремонта школы получат также новые книги в библиотеки, а их учителя пройдут курсы повышения квалификации.

- На 2022 год запланирован беспрецедентный по масштабам ремонт школ и детских садов. Благодаря сочетанию региональной программы и федеральной поддержки, к 2024 году в Саратовской области будет модернизирована система образования, - отметил министр образования региона Михаил Орлов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.