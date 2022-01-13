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Общество13 января 2022 10:14

Снег в Саратове убирает тяжелая техника облспаса

Наталия Калинина
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Тяжелая техника в Саратове

Тяжелая техника в Саратове

Сегодня, 13 января, в Саратове убирает тяжелая техника облспаса, об этом в своем Телеграм-канале пишет председатель правительства Роман Бусаргин.

Утром отряд облспаса отправился расчищать дорогу к селам, входящим в состав города. Это поселок Власовский, хутор Маяк, село Колотов Буерак, деревня Буркин Буерак, село Сосновка, деревня Юрловка, село Константиновка.

На улицы Саратова вышли шесть единиц спецтехники: три грейдера и три шнекоротора, а также машина сопровождения. К работе привлечено семь специалистов облспаса.

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