Редакцию газеты и сайта «Комсомольской правды – Саратов» отметили наградами в конкурсе областной думы

Грамота КП-Саратов

Сегодня, 13 января, редакцию саратовской «Комсомолки» отметили на конкурсе журналистов.

Коллектив издания «КП-Саратов» победил в двух номинациях конкурса на лучшее освещение деятельности Саратовской областной. Он проводится среди представителей СМИ каждый год. Авторский коллектив газеты занял третье место среди федеральных и областных изданий, а авторский коллектив сайта - третье место среди новостных интернет-порталов.

Председатель облдумы Александр Романов поздравил «Комсомолку» с победой, а также с Днем российский печати, который сегодня отмечает страна.

- Мы, депутаты очень ценим работу СМИ, они рассказывают жителям региона о важных инициативах, о новом в законодательстве. А мы имеем обратную связь с населением, - сказал Александр Романов.

Награждение КП-Саратов

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