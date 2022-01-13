В Саратове 19-летний парень украл алкоголь и сигареты на 250 тысяч рублей

В Заводском районе Саратова 19-летний парень украл алкоголь и сигареты на сумму в 250 тысяч рублей.

11 января в полицию обратился представитель сетевого магазина на Ново-Астраханском шоссе. Он рассказал, что из одной торговой точки пропали табачные изделия и спиртное на сумму 64 тысячи рублей. Правоохранители возбудили дело о краже.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 19-летний местный житель. Позже выяснилось, что парень мог в прошлом году еще три раза обворовывать этот же магазин. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей. Мужчина признал, что проникал в торговую точку ночью и выносил оттуда сигареты и алкоголь.

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