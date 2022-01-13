Николай Панков подсказал, как привлекать молодых врачей в село

Николай Панков подсказал, как привлекать молодых врачей для работы на селе. Депутат ГД посетил медицинское учреждение в селе Синодское Воскресенского района Саратовской области, о чем рассказал в своем Телеграм-канале 2Пара слов».
Николай Панков отметил, что жители села особенно рады стоматологическому кабинету. Сейчас для работы там ищут молодого специалиста.
- Нужно создать комфортные условия, чтобы врач здесь задержался. Постараюсь помочь ему с жильем, - рассказал парламентарий.
В селе также есть помещение под муниципальную аптеку, где можно будет купить лекарства.
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