В Саратовской области от коронавируса скончались 11 жителей за сутки. Сегодня, 13 января, такие данные по смертности в регионе предоставил оперштаб.

За прошедшие сутки в Саратовской области жертвами коронавируса стали еще 11 человек: скончались семеро женщин и четверо мужчин в возрасте от 41 до 91 года. Общее количество жертв инфекции достигло 5 191 человек.

Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 135 578, из них 172 за последние сутки.

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