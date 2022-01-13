Сегодня, 13 января, Николай Панков поздравил журналистов с Днем печати. Слова поддержки он высказал в своем Телеграм-канале «Пара слов».

- День печати – это профессиональный праздник людей, которые каждый день сообщают нам обо всем самом важном, - пишет парламентарий. Николай Панков также не забыл отметить растущий профессиональный уровень саратовских журналистов, в том числе в районных газетах, имеющих особую роль для многих отдаленных сел.

- Посетил редакцию издания «Вольская жизнь» и поздравил коллектив. Каждый номер районной газеты журналисты готовят с душой. Такие СМИ помогают развиваться нашей области, - сообщил депутат ГД.

- Дорогие журналисты, спасибо за то, что всегда помогаете налаживать контакт с населением. С Днем российской печати! Крепкого вам здоровья, успехов и всегда острого пера! – поздравил Панков.

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