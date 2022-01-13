Саратов от снега чистят более 6,5 тысяч рабочих

Уборка в Саратове

Сегодня, 13 января, Саратов от последствий снегопада чистят более 6,5 тысяч рабочих, об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

Всего на улицы города выехала 841 спецмашина, а тротуары и дворы убирают 6584 рабочих. Мэр Саратова провел заседание оперативного штаба по уборке города, где сообщил, что ночью улицы города убирали 350 единиц техники.

Напомним, большинство саратовцев оценивают работы по уборке города положительно.

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