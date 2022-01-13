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Происшествия13 января 2022 6:56

Из-за неправильно установленной печи в Турковском районе чуть не сгорел частный дом

Горела межкомнатная стена
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Площадь пожара оценили в четыре квадратных метра

Площадь пожара оценили в четыре квадратных метра

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 12 января, в Турковском районе Саратовской области из-за печи чуть не сгорел дом. Подробностями поделились в региональном ГУ МЧС.

В 7 утра турковские пожарные получили сигнал об огне в двухквартирном доме в селе Трубетчино. На место отправили два расчёта.

Горела межкомнатная стена. Площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Предварительно, причиной возгорания послужило несоблюдение правил устройства и использования печи.

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