Три человека погибли в массовом ДТП под Энгельсом

ДТП под Энгельсом Фото: Саратовская областная служба спасения

Утром 13 января в Энгельсском районе произошло смертельное ДТП, унесшее жизни трех человек.

На дороге к селу Первомайское около 8.30 утра столкнулись грузовая ГАЗель, маршрутная пассажирская ГАЗель Next и леговушка Skoda Rapid.

По данным ГУ МВД по Саратовской области три человека, две женщины и мужчина -пассажиры Skoda – скончались на месте ДТП еще до прибытия медиков. Еще два человек из легкового автомобиля госпитализированы.

Данные по погибшим и пострадавшим уточняются, на месте работают сотрудники ГИБДД, скорая помощь.

UPD В минздраве уточнили, что в результате дтп были госпитализированы мужчина и женщина на вид около 40 лет в состоянии средней степени тяжести. Сейчас они находятся в одном из учреждений города Энгельса, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

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