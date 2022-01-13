В Саратове все утро стоят трамваи и троллейбусы

Фото с места с веткой происшествия прислал в редакцию очевидец

Сегодня, 12 января, в Саратове стоит электротранспорт. Об этом рассказывают очевидцы и пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» в соцсети.

За утро сообщили о 10 (!) вынужденных перерывах в работе электротранспорта. Некоторые маршруты, например трамваи №№3, 9, 10 и 11, вставали несколько раз в разных районах. Так, в один из них, сообщил «Комсомолке» очевидец, причиной остановки послужила упавшая на провода ветка дерева. В большинстве случаев движение уже восстановлено.

На данный момент не ходят трамваи №6. Движение прервалось около 20 минут назад на 2-й Речной. Причину остановки не уточнили.

Напомним, сегодня утром в городской администрации сообщили о временной остановке курсирования троллейбусов №5. Горожан также попросили воздержаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом. Снегопад должен закончиться сегодня к вечеру.

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