Две трети жителей Саратова относительно довольны уборкой снега на улицах

Уборка снега в Саратове

Большинство жителей Саратова относительно довольны тем, как убирают от снега улицы и дороги в Саратове. К такому выводу можно прийти, посмотрев результаты опроса, проведенного КП-Саратов вчера, 12 января. Напомним, со вчерашнего дня в Саратове не прекращается сильный снегопад.

Результаты опроса в Телеграм-канале издания «Комсомолки» показывают, что большинство саратовцев положительно оценивают работу, проводимую по уборке снега. 35 процентов проголосовали за вариант «Убирают хорошо», а еще 35 за вариант «Есть нарекания, но они стараются». Негативно результаты уборки оценили 30 процентов опрошенных. Всего в голосовании приняли участие 188 человек.

Напомним, жители Саратова, желающие сообщить о том, где плохо убирают снег, могут обращаться по телефонам экстренных служб или в Телеграм-канал Романа Бусаргина.

Опрос КП-Саратов

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