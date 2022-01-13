Саратовцы чаще всего обращались к «Госуслугам» для получения детских выплат

Цифровизация охватывает все больше госуслуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Саратовской области перевели в электронный вид и вывели на отечественный сервис 69 государственных и муниципальных услуг. Модернизировали 25 электронных форм услуг.

Жители региона воспользовались новыми возможностями на «Госуслугах» более 105 700 раз. Об этом «КП-Саратов» рассказали в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Самой популярной услугой стала ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет (96 948 обращений). На втором месте – приём лесных деклараций и отчетов об использовании лесов (5 326 обращений). Также саратовцы заходили на портал для назначения и получения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (656 обращений).

Высокий спрос на электронные услуги по всей стране подтвердили в АНО «Диалог». По данным индекса готовности к цифровизации, 48% россиян предпочитают взаимодействие с государством именно в цифре, а 64% отмечают, что оно положительно влияет на их жизнь.

Через «Госуслуги» саратовцы могут поступить в университет, записать ребёнка в детский сад, получить выплаты или оформить заявки на пособия. Кроме того, на портале можно регистрироваться по месту пребывания, а через приложение «Госуслуги Авто» – предъявлять цифровую копию СТС, подавать заявление на регистрацию ТС и на замену водительского удостоверения. Также в прошлом году особым спросом пользовалось получение сертификата о вакцинации на двух языках. Планируется, что в 2022 году в Саратовской области на портал введут ещё порядка 50 услуг.

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