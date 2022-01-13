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Здоровье13 января 2022 6:08

В Саратовской области за сутки коронавирусом заразились 172 человека

В Саратове нашли 96 случаев
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 172 человека. Об этом сегодня, 13 января, сообщает региональным оперштаб.

Всего в регионе выявили 135 578 случаев. Выздоровели с начала пандемии 125 049 саратовцев, за сутки – 403 человека.

В стационарах остаются 1 084 ковидных пациента, лечатся дома 4 434 жителя региона.

В Саратове нашли 96 новых случаев, в Энгельсском районе – 12, а в Балаковском – 29.

Среди заразившихся семь детей до шести лет, пятеро ребят – от семи до 14-ти, трое подростков – 15-19-ти и 38 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 18 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 трое саратовцев.

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