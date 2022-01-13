Мэрия Саратова предупреждает об опасности на дорогах

Сегодня, 12 января, в Саратове продолжает сохраняться напряженная дорожная ситуация. Снегопад не прекращается вторые сутки, сообщает городская мэрия.
- По данным «Транспортного управления», все маршруты общественного транспорта функционируют, однако зафиксированы увеличенные интервалы движения из-за заторов и снижения скоростного режима, - говорится в сообщении.
На 7 утра СГЭТ информировал том, что все троллейбусы, кроме «пятёрки» ходят по графику. На данный момент движение ещё нескольких маршрутов электротранспорта прервано.
Горожан просят воздержаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом.
Напомним, вчера в региональном гидрометцентре сообщили о том, что снегопад должен закончиться уже сегодня во второй половине дня. В следующий раз обильные осадки ожидают в субботу, 15 января.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.