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Общество13 января 2022 5:47

В Балаково 12-летняя девочка и мужчина пострадали в аварии

ВАЗ столкнулся с автобусом
Наталия Калинина
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Авария в Балаково

Авария в Балаково

Вчера, 12 января, в Балаково 12-летняя девочка и мужчина пострадали в аварии, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 19:25 возле дома № 16 на улице Вокзальная. Автомобиль ВАЗ-21102 под управлением 33-летнего водителя столкнулся с автобусом Луидор-225019, который двигался по внутригородскому маршруту № 10а и вел его 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, а также 12-летняя пассажирка автобуса. Они доставлены в медицинское учреждение.

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