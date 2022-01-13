Роман Бусаргин призвал жаловаться ему на неубранные улицы

Уборка снега

Роман Бусаргин призвал жителей Саратовской области сообщать ему адреса, по которым требуется уборка снега. Обратиться к главе регионального правительства можно в его Телеграм-канале.

На 7:00 федеральные трассы в регионе убирают 292 единицы техники, на региональных дорогах работают 347 машин, на муниципальных - 510.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится и завтра.

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