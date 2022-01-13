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Общество13 января 2022 5:30

Роман Бусаргин призвал жаловаться ему на неубранные улицы

Дороги Саратовской области от снега убирают 347 машин
Наталия Калинина
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Уборка снега

Уборка снега

Роман Бусаргин призвал жителей Саратовской области сообщать ему адреса, по которым требуется уборка снега. Обратиться к главе регионального правительства можно в его Телеграм-канале.

На 7:00 федеральные трассы в регионе убирают 292 единицы техники, на региональных дорогах работают 347 машин, на муниципальных - 510.

Снегопад, по прогнозам синоптиков, продолжится и завтра.

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