Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 января 2022 18:13

В Саратовской области ограничил проезд машин на утес Степана Разина

Объекту культурного наследия обозначили охранную зону
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Википедия

Фото: Википедия

В Саратовской области ограничил проезд машин на утес Степана Разина. Правительство региона обозначило охранные зоны утеса. Соответствующий документ был опубликован 10 января за подписью главы Управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин.

Зона охраны утеса включила территорию в Красноармейском районе, ниже села Белогорск на 12 километров, на правом берегу Волги.

Доступ автомобилей на утес Степана Разина теперь запрещен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.