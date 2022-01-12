Фото: Википедия

В Саратовской области ограничил проезд машин на утес Степана Разина. Правительство региона обозначило охранные зоны утеса. Соответствующий документ был опубликован 10 января за подписью главы Управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин.

Зона охраны утеса включила территорию в Красноармейском районе, ниже села Белогорск на 12 километров, на правом берегу Волги.

Доступ автомобилей на утес Степана Разина теперь запрещен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.